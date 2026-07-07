Muğla Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Günlük hava sıcaklıkları 25 ile 32 derece arasında değişecek. Kıyı bölgelerinde hava açık. İç kesimlerde ise bunaltıcı sıcaklıklar etkili olacak. Bugün, Muğla'da hava durumu oldukça sıcak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 8 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklıkları 24 ile 33 derece arasında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklıklar 25 ile 32 derece arasında seyredecek. 10 Temmuz Cuma günüde hava sıcaklıkları 27 ile 31 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak.

Bu sıcak hava koşulları ile birlikte, orman yangını riskinin arttığına dikkat etmek önemlidir. Yüksek sıcaklık, düşük nem oranı ve rüzgar orman yangını riskini artırır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmak gerekir. Sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyalleri doğaya bırakmamalıyız. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda kalmamak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek de sağlık açısından faydalıdır.

Muğla'da günler sıcak ve güneşli geçecek. Bu koşullarda orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı. Kişisel sağlık önlemleri alınmalıdır.