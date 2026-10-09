Muğla Hava Durumu! 09 Ekim Cuma Muğla hava durumu nasıl?

09 Ekim Cuma 2026'da Muğla'da hava durumu oldukça keyifli. Hafif bir serinlik var. Güneşli anlar da yaşanacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 - 20 derece civarında olacak. Gün içerisinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde denizden esen hafif rüzgar, sıcaklık hissini artıracak. Muğla'da güneş bolca görünecek. Hafif bulutlar zaman zaman ortaya çıkabilir. Bu durum açık hava etkinlikleri için güzel bir fırsat tanıyor.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu bulutlu olacak. 10 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 18 - 21 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar doğa için faydalı olacak. 11 Ekim Pazar günü sıcaklık 19 - 22 derece aralığında seyredebilir. Hafif rüzgarlarla birlikte bulutlar güneşi zaman zaman saklayabilir.

Muğla’da değişken hava koşullarında bazı önlemler almak önemlidir. Dışarıda zaman geçirecek olanlar hafif kıyafetler hazırlamalıdır. Akşam saatlerinde serinleyen hava için bir ceket almayı unutmayın. Bu, gün boyunca rahatlığınızı artırabilir. Güneşli ve bulutlu günlerde güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır.

Muğla'da 09 Ekim Cuma, yaz mevsiminin son günlerini hissettiriyor. Çevredeki doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Sonraki günler bulutlu hava ve sıcaklık değişimleri ile geçecek. Doğanın sunduğu bu güzel günlerde keyifli zaman geçirmenizi dileriz.