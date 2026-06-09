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Muğla Hava Durumu! 09 Haziran Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça elverişli. Gündüz sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkacak, gece ise 21 ile 22 derece arasında seyredecek. Parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçireceğiniz Muğla'da, rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönem ideal. Güneş ışınlarından korunmak ve bol su tüketmek, gününüzü daha keyifli hale getirecek.

Muğla Hava Durumu! 09 Haziran Salı Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Muğla'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 30 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %31 civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4,5 kilometre hızla esecek.

Günlük hava durumu, Muğla'daki açık hava etkinlikleri için çok uygun görünmektedir. Sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle, güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif kıyafetler rahatça gün geçirmenize yardımcı olur.

İlerleyen günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 10 Haziran Çarşamba günü hava açık kalacak. Sıcaklıklar 29 ile 30 derece arasında değişecek. 11 Haziran Perşembe günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar 30 ile 31 derece arasında olacak. 12 Haziran Cuma günü ise sıcaklıklar 30 ile 32 derece arasında seyredecek.

Bu dönem, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun görünmektedir. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için güneş ışınlarından korunmak gerekir. Bol su içmek ve hafif kıyafet giymek önemlidir. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle deniz kenarlarında hafif esintiler hissedilebilir. Bu durum, denize girmeyi planlayanlar için serinletici bir etki yaratabilir.

Muğla'da 9 Haziran 2026 Salı günü ve sonraki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Sıcaklıkların yüksek olabileceğini akılda tutarak gerekli önlemleri alabilirsiniz. Keyifli bir gün geçirmeniz mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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