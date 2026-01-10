Muğla Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 10 Ocak 2026 Cumartesi, hava koşulları hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar saatte 16 kilometre hızla esecek. Bu nedenle dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca kalın bir ceket giymeniz de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Ocak Pazar günü, Muğla'da şiddetli yağmurlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 5 ile 8 derece arasında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar olasılığı bulunuyor. Sıcaklıklar 2 ile 7 derece arasında değişecek. Bu koşullarda trafikte dikkatli olmak önemlidir. Uygun kış lastikleri de kullanmalısınız.

13 Ocak Salı günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 2 ile -3 derece arasında seyredecek. Bu soğuk havada kalın giyinmek önemlidir. Dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Sağlığınız için bu önerilere dikkat etmelisiniz.

Hava koşulları Muğla'da değişken olacak. Hava durumu tahminlerini düzenli takip edin. Planlarınızı buna göre yapmanız uygun olacaktır. Gerekli önlemleri almanız da fayda sağlayacaktır.