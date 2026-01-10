HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da hava durumu 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişirken, yüksek nem oranı rüzgarla birleşerek dışarıda zorlayıcı koşullar yaratacak. 11 Ocak Pazar günü ise şiddetli yağmurlar bekleniyor. Trafikte dikkatli olunması ve uygun kış lastiklerinin kullanılması hayati önem taşıyor. Soğuk günlerde sağlığınızı korumak için kalın giyinmeyi unutmayın. Plan ve önlemlerinizi hava durumu tahminlerine göre düzenleyin.

Muğla Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Muğla'da 10 Ocak 2026 Cumartesi, hava koşulları hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar saatte 16 kilometre hızla esecek. Bu nedenle dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca kalın bir ceket giymeniz de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Ocak Pazar günü, Muğla'da şiddetli yağmurlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 5 ile 8 derece arasında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar olasılığı bulunuyor. Sıcaklıklar 2 ile 7 derece arasında değişecek. Bu koşullarda trafikte dikkatli olmak önemlidir. Uygun kış lastikleri de kullanmalısınız.

13 Ocak Salı günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 2 ile -3 derece arasında seyredecek. Bu soğuk havada kalın giyinmek önemlidir. Dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Sağlığınız için bu önerilere dikkat etmelisiniz.

Hava koşulları Muğla'da değişken olacak. Hava durumu tahminlerini düzenli takip edin. Planlarınızı buna göre yapmanız uygun olacaktır. Gerekli önlemleri almanız da fayda sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşini ve kızını öldürüp, uçuruma atmıştı! Yeni detaylar...Eşini ve kızını öldürüp, uçuruma atmıştı! Yeni detaylar...
Sabah saatlerinde Muğla açıklarında depremSabah saatlerinde Muğla açıklarında deprem

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.