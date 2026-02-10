HABER

Muğla Hava Durumu! 10 Şubat Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 6 ile 15 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar 15 dereceye ulaşacak. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olabilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu sebeple, hava koşullarına uygun planlar yapmak büyük önem taşıyor.

Seray Yalçın

Muğla'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar gün boyunca 6 ile 15 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 15 derece civarına kadar yükselebilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esintiler şeklinde hissedilecek.

Bugünkü hava durumu, Muğla'da planlarınızı yaparken önemli. Dışarıda vakit geçirecekseniz, yanınıza bir yağmurluk almanız faydalı. Yüksek nem oranı nedeniyle, terleme riski artacak. Bu nedenle, kat kat giyinmek akıllıca olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Şubat Çarşamba günü, hava daha açık olacak. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında seyecek. 12 Şubat Perşembe günü ise hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 11 ile 15 derece arasında olacak. Bu günlerde, hava koşullarına uygun giyinmek önemli.

Muğla'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak gerek. Uygun önlemler almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

