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Muğla Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 10 Temmuz'da hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Hava sıcaklıkları 31-32 derece civarında olacak. Nem oranı %50-55, rüzgar hızı ise 5-6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Plaj keyfi için uygun bir gün sunan bu hava koşulları, açık hava etkinliklerini destekliyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 33-35 dereceye yükselebilir. Öğle saatlerinde dikkatli olunması önem taşıyor. Güneşten korunma yöntemlerine özen gösterilmelidir.

Muğla Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Muğla hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 10 Temmuz 2026 Cuma günü, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 31 - 32 derece civarında kalacak. Nem oranı %50 - %55 arasında değişecek. Rüzgarın hızı 5 - 6 km/saat civarında esecek. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Plaj keyfi için de uygun bir zaman olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Temmuz Cumartesi günü, hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarına ulaşacak. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 34 - 35 dereceye çıkması bekleniyor. Nem oranı %40 - %45 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 2 - 3 km/saat civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı hale gelebilir.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunmak riskli olabilir. Güneş ışınları dik açıyla geleceği için dikkatli olunmalı. Güneş ışınlarının daha az yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerini tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketmek önemli. Hafif, açık renkli giysiler de vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Dışarıda vakit geçirirken, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka takmak cilt koruması açısından gereklidir.

Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bu, sağlığınızı korur. Açık hava etkinliklerinin keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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