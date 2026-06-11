Muğla Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklık 20 ile 30 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esse de yağış ihtimali yok denecek kadar az.

Bu güzel hava koşulları, Muğla'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için ideal. Özellikle sahil bölgelerinde denize girmek mümkün. Yürüyüş yapmak ve açık hava etkinlikleri düzenlemek için de mükemmel bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklık 21 ile 30 derece arasında değişecek. 13 Haziran Cumartesi günü hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklıklar 21 ile 28 derece arasında seyredecek. 14 Haziran Pazar günü hava yine açık olacak. Sıcaklık 22 ile 28 derece arasında olacak.

Bu süre zarfında hava koşulları genellikle açık ve sıcak kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemli. Şapka, güneş kremi ve bol su bulundurmaları faydalı olacaktır. Hafif rüzgarlar deniz kenarında serinlemek isteyenler için olumlu. Ancak rüzgarın yönü ve hızı göz önünde bulundurulmalı.

Sonuç olarak, Muğla'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü ve takip eden günlerde hava durumu elverişli olacak. Açık hava etkinlikleri ve doğa keşifleri için fırsatlar sunulacak. Ziyaretçiler ve bölge sakinleri bu güzel havanın tadını çıkarabilir.