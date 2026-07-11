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Muğla Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu, yaz aylarının tipik sıcaklarını yansıtıyor. Gündüz sıcaklıkları 33 – 34 derece arasında yükselirken, gece 26 – 27 derece dolaylarında kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir iklim sunan Muğla'da, rüzgarlar hafif esintiler şeklinde esecek. Önümüzdeki günlerde, benzer sıcaklıkların sürmesi bekleniyor. Güneşten korunmak ve su ihtiyacını karşılamak ise büyük önem taşıyor.

Muğla Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Muğla'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu, yazın tipik sıcaklıklarını gösteriyor. Gündüz sıcaklıkları 33 - 34 derece civarında. Gece ise sıcaklık 26 - 27 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık kalacak. Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde olacak. Hızları saatte 2 - 4 kilometre kadar düşecek.

Bu sıcaklıklar, Muğla'nın yaz aylarında alışıldık değerleridir. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar yüksek seviyelere çıkıyor. Bu, açık hava etkinlikleri ve plaj ziyaretleri için uygun bir ortam sunuyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar, akşam yürüyüşleri için ideal. 26 - 27 derece civarındaki sıcaklık, güzel bir akşam geçirme imkanı sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde, 12 - 14 Temmuz 2026 arasında hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 33 - 35 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 24 - 28 derece arasında olacak. Hava genel olarak açık kalacak. Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde, hızı saatte 3 - 7 kilometre olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de vücut ısısını dengede tutmak için önemlidir. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Dışarıda geçireceklerin, 11:00 - 16:00 saatlerinde gölge alanlarda bulunması önerilir. Gerekirse iç mekanlarda vakit geçirebilirler.

Muğla'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve vücut ısısını dengede tutmak için önlemler almak önemlidir. Bu, sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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