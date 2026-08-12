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Muğla Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşacak, gece ise 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Bu koşullarda güneş koruyucu kullanmak, bol su içmek ve açık renk giysiler tercih etmek sağlığınız için önemli. Akşam saatlerinde serinlemek için hafif bir ceket almayı unutmayın.

Muğla Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Muğla'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün geçecek. Gündüz hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklık ise 19 ile 20 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın Ağustos ayı iklimini yansıtıyor. Sıcak ve kuru hava koşullarını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer devam edecek. 13 Ağustos Perşembe günü, hava sıcaklığı 32 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları yine 19 ile 20 derece civarında seyredecek. 14 Ağustos Cuma günü de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Gündüzleri sıcak ve güneşli, geceleri serin hava hakim olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Güneş ışınları dik açıyla gelecek. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de vücut sağlığı açısından gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Gün batımından sonra hava serinleyecek. Akşam saatlerinde hafif bir ceket veya hırka bulundurmak yararlı olacaktır.

Muğla'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü sıcak ve güneşli hava durumu olacak. Önümüzdeki günlerde de aynı şekilde devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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