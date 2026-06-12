Muğla Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Haziran 2026 Cuma günü Muğla'da hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 20 ile 30 derece civarında olacak. Nem oranı ise %52 civarında. Rüzgar hızı 3.85 km/saat. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esecek. Bu hava açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

13 Haziran Cumartesi günü hava yer yer bulutlu olacak. Ancak güneşli dönemler de görülecek. Sıcaklıklar 21 ile 27 derece arasında değişecek. Nem oranı %49 civarında kalacak. Rüzgar hızı 3.77 km/saat. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esecek.

14 Haziran Pazar günü hava parlak güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklıklar 22 ile 28 derece arasında olacak. Nem oranı %42 civarında kalacak. Rüzgar hızı 4.12 km/saat. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esecek.

15 Haziran Pazartesi günü de hava parlak güneş ışığıyla sürecek. Sıcaklıklar 22 ile 30 derece arasında olacak. Nem oranı %42 civarında kalacak. Rüzgar hızı yine 4.12 km/saat. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esecek.

Bu hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir ya da sahilde vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Ayrıca, su tüketimini artırarak vücudunuzu susuz bırakmamaya özen gösterin. Rüzgar hızı düşük olacak. Bu, deniz suyu için sakin bir ortam sağlar. Ancak denize girmeden önce su sıcaklığını kontrol etmeyi unutmayın.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Güzel havayı değerlendirmek için etkinlikler planlayabilirsiniz. Gerekli önlemleri alarak keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.