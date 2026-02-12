HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 12 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında değişecek. Güney yönünden esecek rüzgarın hızı ise 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Yağmurlu günler için su geçirmez giysiler tercih edilmeli, seyahat planları yaparken hava durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Muğla Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe günü, Muğla'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında. Rüzgar güney yönünden esecek. Gün doğumu saati 08:01, gün batımı saati ise 18:44 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında olacak. Yağmurlu bir gün geçirmesi bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü de hava sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında kalacak. Hafif yağmurlu bir gün öngörülüyor. 15 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı yine 10 ile 15 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir. Mümkünse, rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek önerilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor
Teröristbaşına yönelik umut hakkıyla ilgili yeni gelişmeTeröristbaşına yönelik umut hakkıyla ilgili yeni gelişme

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.