Muğla Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe günü, Muğla'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında. Rüzgar güney yönünden esecek. Gün doğumu saati 08:01, gün batımı saati ise 18:44 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında olacak. Yağmurlu bir gün geçirmesi bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü de hava sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında kalacak. Hafif yağmurlu bir gün öngörülüyor. 15 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı yine 10 ile 15 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir. Mümkünse, rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek önerilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.