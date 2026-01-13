HABER

Muğla Hava Durumu! 13 Ocak Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da hava durumu, 13 Ocak 2026 tarihinden itibaren soğuk ve bulutlu bir seyir izliyor. Gündüz sıcaklık 8 - 10 derece arasında, akşam ise 5 - 6 dereceye geriliyor. Önümüzdeki günlerde 14 Ocak'ta sıcaklık az bulutlu bir havada 0 - 10 derece arasında değişecek. 15 Ocak'ta ise bol güneşli bir gün bekleniyor. Rüzgar etkili olurken, nem oranı değişkenlik gösteriyor. Kalın giysiler tercih edilmeli.

Ufuk Dağ

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Muğla'da hava soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 8 - 10 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Akşam sıcaklık 5 - 6 dereceye düşecek ve hava bulutlu kalacak. Gece ise sıcaklık 1 - 2 dereceye kadar inebilir. Hava açık olacak. Rüzgar, batı yönünden saatte 17 - 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 - %86 arasında değişecek. Bu koşullar altında, Muğla'da hava durumu soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Ocak Çarşamba sabah saatlerinde sıcaklık 0 - 2 derece olacak. Hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 9 - 10 dereceye çıkacak. Hava açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 - 6 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklık 2 - 3 dereceye inebilir. Hava açık kalacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 16 - 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı %48 - %76 arasında değişecek.

15 Ocak Perşembe sabah saatlerinde sıcaklık 4 - 5 derece arasında olacak. Hava bol güneş ışığı alacak. Gündüz sıcaklık 17 - 18 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 - 5 dereceye düşecek. Gece de sıcaklık 4 - 5 dereceye inebilir. Hava bol güneş ışığı alacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 16 - 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %48 - %76 arasında değişecek.

16 Ocak Cuma sabah saatlerinde sıcaklık 8 - 9 derece arasında olacak. Hava puslu güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 18 - 19 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 - 9 dereceye düşecek. Gece de sıcaklık 8 - 9 dereceye inebilir. Hava puslu güneşli kalacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 16 - 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %48 - %76 arasında değişecek. Bu dönemde Muğla'da hava durumu genellikle soğuk ve güneşli olacak.

Hava koşulları altında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurun. Kalın giysiler giymeniz önerilir. Gündüz daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın hızı artabilir. Nem oranının yüksek olabileceğini unutmamalısınız. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve aksesuarları yanınıza alın. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Planlarınızı bu durumu dikkate alarak yapmanız faydalı olacaktır.

