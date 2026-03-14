Muğla Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, 14 Mart 2026 Cumartesi günü hava ılımandır. Sıcaklıklar 18 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah kısmen güneşli bir hava olacak. Öğleden sonra bulutlar artacak. Rüzgarlar hafif esintilere sahip. Nem oranı düşük seviyelerde seyredecek. Muğla'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun.

15 Mart Pazar ve 16 Mart Pazartesi günleri benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık 16 ile 8 derece arasında değişecek. Hava genellikle puslu ve güneşli olacak. Açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam sunacak.

17 Mart Salı günü hava koşullarında bir değişiklik öngörülüyor. Bulutların artmasıyla sıcaklıklar 18 ile 10 derece arasında olacak. Hava daha kapalı hale gelecek. Nem oranı yükselebilir. Açık hava planlarınızı yaparken bu değişikliği dikkate almanız faydalı olacaktır.

Genel olarak Muğla'da hava durumu önümüzdeki günlerde elverişli görünüyor. Ancak, 17 Mart Salı için beklenen değişikliklere karşı dikkatli olmanızda fayda var.