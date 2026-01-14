Muğla Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, Muğla'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 - 11 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 5 - 7 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %48 ile %72 arasında değişecek. Bu durum, Muğla'da hava koşullarının keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 15 Ocak Perşembe ve 16 Ocak Cuma günlerinde gündüz sıcaklıkları 12 - 13 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 2 - 5 derece arasında olacak. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. 17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklıklar 10 - 12 derece arasında tahmin ediliyor. Gece ise 4 - 6 derece olması bekleniyor. Hava koşulları ılıman ve güneşli olacak.

Hava koşullarının ılıman ve güneşli olması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzey yönünden orta şiddette esmesi, rüzgar koruyucu giysilerin tercih edilmesini gerektiriyor. Gün boyunca güneşli hava açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sağlıyor.

Muğla'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam mevcut. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabileceğinden, uygun giyinmek ve rüzgar koruma önlemleri almak faydalı olacaktır.