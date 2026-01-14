HABER

Muğla Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 14 Ocak 2026 günü hava genellikle açık ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklıkları 9 - 11 derece, akşam saatlerinde ise 5 - 7 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları ılıman kalacak. 15 ve 16 Ocak'ta gündüz sıcaklıkları 12 - 13 derece, gece ise 2 - 5 derece ölçülecek. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak sabah ve akşam üşümemek için kalın giyinmekte fayda var.

Doğukan Akbayır

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, Muğla'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 - 11 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 5 - 7 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %48 ile %72 arasında değişecek. Bu durum, Muğla'da hava koşullarının keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 15 Ocak Perşembe ve 16 Ocak Cuma günlerinde gündüz sıcaklıkları 12 - 13 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 2 - 5 derece arasında olacak. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. 17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklıklar 10 - 12 derece arasında tahmin ediliyor. Gece ise 4 - 6 derece olması bekleniyor. Hava koşulları ılıman ve güneşli olacak.

Hava koşullarının ılıman ve güneşli olması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzey yönünden orta şiddette esmesi, rüzgar koruyucu giysilerin tercih edilmesini gerektiriyor. Gün boyunca güneşli hava açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sağlıyor.

Muğla'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam mevcut. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabileceğinden, uygun giyinmek ve rüzgar koruma önlemleri almak faydalı olacaktır.

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

