Muğla Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin hava koşulları bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 12-16 derece arasında değişecekken, gece 9-12 dereceye düşmesi öngörülüyor. Yüksek nem oranı ve saatte 20-30 kilometre gücündeki rüzgar, dış mekan planlarınızı etkileyebilir. Şemsiye ya da su geçirmez mont ile kat kat giyinmek, serin havada sağlığınızı korumak adına öneriliyor.

Enis Ekrem Ölüç

Muğla'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü, hafif yağmurlu ve serin bir hava durumu bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 - 16 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 9 - 12 derece civarına düşebilir. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar saatte 20 - 30 kilometre hızla esecek.

Bu tür hava koşullarında, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont alın. Serin havaya karşı korunmak için kat kat giyinmek öneriliyor. Sıcak içecekler tüketmek de faydalı olacaktır.

15 Şubat Pazar günü hava sıcaklığının 10 - 14 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağmurlu bir gün geçirmemiz olası. 16 Şubat Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 10 - 15 derece arasında olması tahmin ediliyor. Yoğun yağmurlu bir gün yaşanabilir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda yarar var.

Muğla'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almanız sağlığınız açısından önemlidir.

