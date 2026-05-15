Muğla Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu keyifli geçecek. Gündüz saatlerinde hava 24-25 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16-17 derece arasında seyredecek. Muğla'daki hava durumu oldukça ılıman ve keyif verici olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 16 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 22-23 derece civarında kalacak. Hava parçalı az bulutlu olacak. 17 Mayıs Pazar günü ise 25-26 derece arasında sıcaklıklar görülecek. Hava bol güneşli olacak. 18 Mayıs Pazartesi günü sıcaklıklar yine 25-26 derece civarında seyredecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak. Muğla'da ilerleyen günlerde genel olarak ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için harika bir fırsat. Ancak hava sıcaklıkları artarken, güneş ışınlarının etkisi de artacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek zararlı etkilerden korunmanıza yardımcı olur.

Ayrıca hava sıcaklıklarının artması, alkol tüketimini de artırabilir. Alkol vücutta su kaybına neden olabilir. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Alkol tüketimini sınırlı tutmak ve bol su içmek önemlidir. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte trafik yoğunluğu da artacaktır. Seyahat planlarken trafik durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Muğla'da 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu oldukça güzel olacak. Önümüzdeki günlerde genel olarak ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirin. Açık hava etkinlikleri planlayın. Güneşin zararlı etkilerinden korunmayı ve trafik durumunu göz önünde bulundurmayı unutmayın.