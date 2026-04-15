Muğla Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 15 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Gündüz saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklık 21 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu ılıman hava, açık hava etkinlikleri için idealdir. Doğa yürüyüşleri yapmaya uygun bir ortam var.

Gece saatlerinde sıcaklık 13 ile 14 dereceye düşecek. Bu serin akşam saatlerinde sahil kenarında vakit geçirecekler, hafif bir üst giysi bulundursun. Nem oranı %63 civarında. Bu, hava kalitesinin orta seviyede olduğunu gösteriyor. Solunum yolu rahatsızlığı yaşayanlar, açık hava aktivitelerini planlarken dikkatli olmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. 16 Nisan Perşembe günü, yüksek bulutların arasında güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 23 ile 24 derece arasında olacak. 17 Nisan Cuma günü, az güneşli bir hava ile bulutlar görülecek. Sıcaklık 21 ile 22 derece civarında kalacak. Bu dönemde hava koşulları genellikle açık olacak.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle, sabah ve akşam için serinlik hazırlığı yapmak faydalı olacaktır. Hava kalitesinin orta seviyede olduğunu unutmamalıyız. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar açık havada dikkatli olmalıdır.

Genel olarak, Muğla'da 15 Nisan 2026 Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Hava durumu ılıman ve keyifli seyredecek.