Muğla Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

15 Ocak 2026 Perşembe günü Muğla'da hava koşulları elverişli olacak. Gün boyunca hava güneşli ve açık kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuluyor. Sıcaklık sabah saatlerinde 3 - 4 derece olacak. Öğleden sonra ise 15 - 16 dereceye yükselecek. Gün boyunca sıcaklık 12 - 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %69 civarında olacak. Rüzgar hızı 6 - 7 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu 08:14, gün batımı 18:10 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 16 Ocak Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 5 - 17 derece arasında değişecek. 17 Ocak Cumartesi günü hava yine güneşli olacak. Bu gün sıcaklıklar 4 - 15 derece arasında seyredecek. 18 Ocak Pazar günü de güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 1 - 11 derece arasında değişecek.

Güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak da iyi bir seçenek. Gün boyunca güneş ışığından yeterince faydalanmak, D vitamini üretimi için önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı da ihmal etmeyin.

Muğla'da 15 Ocak Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirin. Açık hava etkinlikleri planlayabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.