Muğla Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Muğla hava durumu nasıl?

15 Şubat 2026 Pazar günü, Muğla'da hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 20 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:58, gün batımı ise 18:48 olarak biliniyor.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu değişken olacak. 16 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında kalacak. Yağmur geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Salı günü hava sıcaklığı 11 ile 15 derece arasında olacak. Yağmur geçişleri devam edecek. Çarşamba günü ise sıcaklık 8 ile 14 derece arasında olacak. Yer yer sağanakların görülmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen giysiler de fayda sağlayacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda kalınması önerilir. Hava koşullarına göre plan yaparken, güncel raporları takip etmek gerekir. Gerekli önlemleri almak önemlidir.