HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 16 Aralık Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu serin ve sakin. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklığın 6.9 derece olması bekleniyor. Nem oranı %79 seviyelerine ulaşıyor. Hafif rüzgar, açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer yaratıyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Bu dönemde uygun giysiler ve bol su tüketimi sağlıklı bir deneyim sunacaktır.

Muğla Hava Durumu! 16 Aralık Salı Muğla hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Muğla'da, 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu serin. Hava sakin ve rahatsız edici bir durum yok. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 6.9 derece civarında olacak. Nem oranı %79 seviyelerinde bulunuyor. Rüzgar hızı ise saatte 1 kilometre civarında. Gün doğumu saat 08:11, gün batımı ise 17:49 olarak hesaplanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. 18 Aralık Perşembe günü ise 20 ile 23 derece arasında değişim gözlemlenecek. Hava koşullarının genellikle açık ve güneşli olması tahmin ediliyor.

Serin havalarda sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler giymek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Ayrıca bol su içmek de gereklidir. Rüzgar hafif esince açık hava etkinlikleri için uygun ortam oluşmaktadır.

Muğla'da, 16 Aralık 2025 Salı günü serin hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Nemden korunmak sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'
Arkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralıArkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.