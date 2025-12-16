Muğla Hava Durumu! 16 Aralık Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu serin. Hava sakin ve rahatsız edici bir durum yok. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 6.9 derece civarında olacak. Nem oranı %79 seviyelerinde bulunuyor. Rüzgar hızı ise saatte 1 kilometre civarında. Gün doğumu saat 08:11, gün batımı ise 17:49 olarak hesaplanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. 18 Aralık Perşembe günü ise 20 ile 23 derece arasında değişim gözlemlenecek. Hava koşullarının genellikle açık ve güneşli olması tahmin ediliyor.

Serin havalarda sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler giymek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Ayrıca bol su içmek de gereklidir. Rüzgar hafif esince açık hava etkinlikleri için uygun ortam oluşmaktadır.

Muğla'da, 16 Aralık 2025 Salı günü serin hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Nemden korunmak sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.