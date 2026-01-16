HABER

Muğla Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 20 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde 18-20 dereceye ulaşacak olan sıcaklık, açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunacak. Rüzgarların hafif, nem oranının ise %60 ile %70 arasında seyredeceği gün, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir atmosfer yaratacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişimlere dikkat edilmesi önerilmektedir.

Ufuk Dağ

16 Ocak 2026 Cuma günü Muğla'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 16 ile 20 derece arasında seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 18-20 dereceye yükselecek. Rüzgarlar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %60 ile %70 arasında kalacak.

Bu güzel hava koşulları Muğla'da açık hava etkinlikleri için uygundur. Sahil yürüyüşleri ve doğa yürüyüşleri yapmak isteyenler için fırsat sunuyor. Gün boyunca güneşli hava dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir atmosfer yaratacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklık 15 ile 18 derece arasında değişecek. 18 Ocak 2026 Pazar günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 14 ile 17 derece civarında olacak. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava açacak. Sıcaklık 15 ile 19 derece arasında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkatlice değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Bulutlu ve serin günlerde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Hava koşullarına uygun planlar yapmak da gerekmektedir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak kritik öneme sahiptir. Güncel hava tahminlerini takip etmek olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.

16 Ocak 2026 Cuma günü Muğla'da hava durumu açık ve ılıman olacak. Bu durum dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gündür. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmelidir. Planlarınızı bu duruma göre yapmak, keyifli ve güvenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Muğla
