Muğla Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü, Muğla'nın hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarında. Gece ise 21 - 22 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %14 - %19 arasında değişecek. Rüzgarın hızı ise 3 - 5 km/saat civarında olacak. Bu bilgiler, Muğla'daki hava durumunun sıcak ve kuru olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 36 - 38 derece arasında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 35 - 38 derece arasında seyredecek. Nem oranı %14 - %20 arasında değişecek. Rüzgarın hızı 3 - 7 km/saat arasında olacak. Bu durum, Muğla'daki hava koşullarının sıcak ve kuru devam edeceğini işaret ediyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlemler almalıdır. Bol su tüketmek gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Rüzgarın düşük hızda olması nedeniyle vantilatör veya klima kullanımı rahatlık sağlayabilir.

Muğla'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi öngörülüyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemlidir.