Muğla Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 17 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Rüzgarın hızı 4,73 km/sa olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum Muğla'daki hava durumunun güneşli ve ılıman olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıkları yine 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. Rüzgarın hızı 2,39 km/sa olacak. Yağış beklenmiyor. 19 Mayıs Salı günü hava sıcaklıkları 18 ile 21 derece arasında değişecek. Hava yine açık olacak. Rüzgarın hızı 2,89 km/sa olacak. Yağış beklenmiyor. 20 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklıkları 17 ile 20 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. Rüzgarın hızı 4,72 km/sa olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmanız da mümkün. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Rüzgarın hızı düşük olacak ancak hafif bir esinti hissedilebilir. Bu nedenle hafif bir ceket ya da uzun kollu bir üst bulundurmanız faydalı olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serinleyebilir. Yanınızda bir kat daha giysi bulundurmanızda fayda var.

