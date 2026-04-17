Muğla Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Muğla'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 13 ile 21 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde yağışlı hava koşulları mevcut. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 18 Nisan Cumartesi günü bulutlu bir başlangıç var. Ardından güneşin geri dönmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 14 ile 20 derece arasında olacak. 19 Nisan Pazar günü parlak güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 14 ile 21 derece arasında seyredecek. 20 Nisan Pazartesi günü ise bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 14 ile 20 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun fırsatlar sunulacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemli. Bu nedenle, sabah erken saatler ve akşam için serinlik hazırlığı yapmak faydalı olacaktır.

Hava kalitesinin orta seviyede olacağı belirtilmeli. Solunum yolu rahatsızlığı olanların dışarı çıkarken dikkatli olması önemlidir.

