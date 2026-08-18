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Muğla Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 32-33 dereceyi bulacakken, gece sıcaklık 18-20 derece arasında seyredecek. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar hava kalitesini etkilemeyecek. Yaklaşan günlerde sıcaklık 33-36 dereceye yükselecek. Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi ve güneşten korunması önemli. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

Muğla Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Muğla'da 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 32 - 33 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 18 - 20 derece civarında seyredecek. Nem oranı düşük. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 33 - 34 derece olacak. 20 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 35 - 36 derece arasında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 20 - 21 derece civarında seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hafif esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için önlemler alınmalıdır. Bol su içmek gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin en yoğun olduğu saatler 11:00 - 16:00 arasıdır. Bu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak en iyisidir. Bu önlemler, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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hava durumu Muğla
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