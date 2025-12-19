HABER

Muğla Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösteriyor. Fethiye'de güneşli bir gün beklenirken, Dalaman'da sıcaklık daha düşük seviyelerde seyredecek. Yatağan'da ise hafif yağmur ihtimali bulunuyor. 20 Aralık Cumartesi günü hava bulutlu olacak ve sıcaklık 16 ile 18 derece arasında değişecek. Hava koşullarına göre açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olması sağlığı korumak için önemlidir.

Devrim Karadağ

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Muğla'da hava koşulları değişken olacak. Fethiye'de hava açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Diğer bölgelerde hava kapalı ve bulutlu. Dalaman'da sıcaklık 9 ile 14 derece arasında seyredecek. Yatağan'da hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık 7 ile 9 derece arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde, 20 Aralık Cumartesi günü, Muğla genelinde hava bulutlu olacak. Sıcaklık 16 ile 18 derece arasında değişecek. 21 Aralık Pazar günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 16 ile 18 derece arasında kalacak.

Bu hava koşullarına göre, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde, dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önem taşır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak, sağlığımızı korur.

