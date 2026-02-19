HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 19 Şubat 2026 tarihinde hava durumu oldukça güzel geçiyor. Gün boyunca güneşli olan hava, sıcaklıkları 14 ila 20 derece arasında tutuyor. Bu ideal koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Önümüzdeki günlerde hava biraz bulutlansa da, sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir.

Muğla Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Muğla hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 19 Şubat 2026 Perşembe, Muğla'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 14 ile 20 derece arasında seyrediyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sağlıyor.

20 Şubat Cuma günü, hava biraz daha bulutlanacak. Sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında değişecek. 21 Şubat Cumartesi günü, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar yine 14 ile 18 derece olacak. 22 Şubat Pazar günü ise hava kısmen güneşli. Bu günde sıcaklıklar 11 ile 15 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak gerekir. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir ceket almak iyi bir fikir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve keyifli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya” MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.