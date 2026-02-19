Muğla Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün 19 Şubat 2026 Perşembe, Muğla'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 14 ile 20 derece arasında seyrediyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sağlıyor.

20 Şubat Cuma günü, hava biraz daha bulutlanacak. Sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında değişecek. 21 Şubat Cumartesi günü, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar yine 14 ile 18 derece olacak. 22 Şubat Pazar günü ise hava kısmen güneşli. Bu günde sıcaklıklar 11 ile 15 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak gerekir. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir ceket almak iyi bir fikir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve keyifli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz.