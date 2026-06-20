Muğla Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi, Muğla'da hava durumu ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26 - 27 derece civarındadır. Gece ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında değişmektedir. Bodrum'da gün doğumu saati 05:50, gün batımı ise 20:33'tir. Hava genellikle açıktır. Güneşli hava açık hava etkinlikleri için idealdir.

Rüzgar hızı 7 - 8 km/saat civarındadır. Nem oranı %60 - %70 arasında değişim göstermektedir. Bu durum, hava kalitesinin yüksek olduğunu gösterir. Dışarıda vakit geçirmek oldukça rahattır. Bodrum'da UV endeksi 8.4 olarak ölçülmüştür. Bu da güneşe karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 21 Haziran Pazar günü hava sıcaklıkları 28 - 29 derece civarında beklenmektedir. Hava açık olacaktır. 22 Haziran Pazartesi günü de hava 28 - 29 derece arasında seyredecektir. Yine hava açık kalacaktır.

Bu güzel havadan faydalanmak için, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmeyi unutmayın. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önem taşımaktadır.

Muğla'da 20 Haziran Cumartesi günü hava durumu açıktır. Açık hava etkinlikleri için idealdir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları beklenmektedir. Güzel havanın tadını çıkarırken, güneşten korunmayı unutmayın. Su tüketimine de dikkat etmelisiniz.