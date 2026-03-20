Muğla Hava Durumu! 20 Mart Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Mart 2026 Cuma günü, Muğla'da hava durumu serin ve bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 9 derece seviyelerinde. Serin hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla'da ılımanlaşacak. 21 Mart Cumartesi günü, hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 11 derece seviyelerine yükselecek. 22 Mart Pazar günü, hava tamamen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı 12 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekmekte. Hava durumundaki ani değişikliklere karşı planlarınızı esnek tutmak faydalı olacaktır.