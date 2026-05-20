Muğla Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Muğla'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21-22 derece civarında olacak. Hava genellikle açık ve güneşli. Zaman zaman kısa süreli sağanaklar görülebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 19-20 derece arasında olacak. Rüzgar hızı ise 4-5 km/saat civarında ölçülecek.

Bu güzel havayı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün içinde kısa süreli sağanakların olabileceğini unutmamakta fayda var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda yarar var. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde şapka takabilir ve güneş kremi kullanabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde sürecek. 21 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 23-24 derece civarında olacak. 22 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 19-23 derece arasında değişecek. Bu günlerde de hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Ancak 22 Mayıs Cuma günü bazı bölgelerde orta şiddetli yağışlar görülebilir. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Muğla'da bugünkü hava durumu keyif verici. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Ancak, kısa süreli sağanaklar ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız.