Muğla Hava Durumu! 20 Ocak Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da hava durumu 20 Ocak 2026'da güneşli ve parçalı bulutlu bir günle başlayacak. Sıcaklıklar 12 ile 13 derece arasında değişecek. 21 Ocak’ta hava kapalı ve sıcaklık 9 ile 13 derece arasında olacak. 22 Ocak'ta sağanak yağışlar yaşanacak. Bu dönemde su geçirmez giysilere ihtiyaç duyulacak. Rüzgarlı günlerde açık alanlardan kaçınılması öneriliyor. Hava koşullarına uygun bir şekilde hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Taner Şahin

20 Ocak 2026 Salı günü Muğla'da hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 12 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %45 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 10 km/saat seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 08:20. Gün batımı saati ise 18:19 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında değişecek. 22 Ocak 2026 Perşembe günü yer yer bardaktan boşanırcasına sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında olacak. 23 Ocak 2026 Cuma günü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler giyilmeli. Uygun ayakkabılar da tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparak olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.

