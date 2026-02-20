HABER

Muğla Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve keyifli. Sıcaklıklar 17 ile 7 derece arasında değişiyor ve gün boyunca hava açık kalacak. Rüzgar güney yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı ise %70 civarında. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren sağanak yağışlar ve serin havalar gündeme gelecek. Açık hava etkinliklerinde dikkatli olunması faydalı.

Simay Özmen

Bugün 20 Şubat 2026 Cuma günü. Muğla'daki hava durumu ılıman. Genel olarak keyifli hava var. Gün boyunca hava açık kalacak. Sıcaklıklar 17 ile 7 derece arasında değişecek. Rüzgar, 16 km/saat hızla esecek. Rüzgar, güney yönünden gelecek. Nem oranı ise %70 civarı olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Şubat Cumartesi günü hava koşulları biraz değişecek. Sağanak yağışlar beklentisi var. Sıcaklıklar 14 ile 4 derece arasında olacak. Rüzgarın hızı 23 km/saat olacak. Yine güney yönünden esecek. 22 Şubat Pazar günü ise hava geç saatlerde sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 16 ile 6 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı, 18 km/saat olacak. Güney yönünden esecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve keyifli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınıza bir ceket almak önemlidir. Rüzgar hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken dikkatli olun.

hava durumu Muğla
