Muğla Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Gün sıcaklıkları 8 ile 17 derece arasında değişirken, nem oranı %50 ile %86 arasında yükselebilir. Rüzgar hızı ise 4 ile 10 km/saat tahmin ediliyor. Takip eden günlerde benzer hava koşulları etkili olacak. Hava durumuna uygun giyinmek, serin ve yağışlı günlerde hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 21 Aralık 2025 Pazar günü, Muğla'da hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 ile %86 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı 4 ile 10 km/saat arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:16, gün batımı saati 17:54 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla'da benzer şekilde sürecek. 22 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 15 derece arasında olabilir. Hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. 23 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 7 ile 17 derece arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 24 Aralık Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 8 ile 18 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün geçireceğiz.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olun. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edebilirsiniz. Açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var.

Muğla'da 21 Aralık 2025 Pazar günü bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumuna uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak bu dönemi daha rahat geçirmenize yardımcı olacaktır.

