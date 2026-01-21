Muğla Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 21 Ocak 2026 tarihi Çarşamba günü hava durumu, hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Bölgenin çeşitli noktalarında bu koşullar etkili. Bodrum'da gün boyunca sıcaklık 10 ile 12 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. Milas'ta da hava sıcaklığı 8 ile 14 derece arasında seyredecek. Hafif yağmurlu bir gün geçirecek. Fethiye'de ise sıcaklık 6 ile 13 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava etkili olacak. Dalaman'da hava, 3 ile 11 derece arasında olacak. Kapalı, bulutlu bir gün yaşanması öngörülüyor. Menteşe'de sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Kapalı ve bulutlu koşulların hakim olması bekleniyor. Datça'da da sıcaklık 10 ile 14 derece arasında seyredecek. Kapalı ve bulutlu bir hava etkili olacak.

Bugün Muğla'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu. Hava sıcaklıkları 8 ile 14 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almak iyi bir fikir. Ayrıca kat kat giyinerek havaya uygun hazırlanmanız faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla genelinde benzer şekilde devam edecek. 22 Ocak Perşembe günü Milas'ta sıcaklık 9 ile 14 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşullar etkili olacak. Fethiye'de ise hava sıcaklığı 16 ile 18 derece arasında değişecek. Kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Bodrum'da 9 ile 12 derece arasında bir sıcaklık öngörülüyor. Kapalı ve bulutlu havanın devam etmesi bekleniyor. Dalaman'da sıcaklık 5 ile 14 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Menteşe'de hava 3 ile 9 derece arasında değişecek. Kapalı ve bulutlu koşullar sürecek. Datça'da da sıcaklık 10 ile 14 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava etkili olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmamalısınız. Ayrıca kat kat giyinerek hazırlığınızı yapmanız iyi olacaktır.