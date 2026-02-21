HABER

Muğla Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklık 13-14 derece arasında olacakken, gece 5-6 dereceye düşecek. Kuzeydoğudan esecek hafif rüzgar, nem oranını %80-90 bandında tutacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek gerekecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 16-18 derece arasında seyredecek. Hava durumuna uygun giyinmek sağlığınız için faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Muğla'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 13 - 14 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 5 - 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar 10 - 15 km/saat hızında esecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden gelecek. Nem oranı %80 - 90 arasında değişecek. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Şubat Pazar günü sıcaklık 16 - 17 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü hava daha sakinleşecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 16 - 17 derece arasında seyredecek. 24 Şubat Salı günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklığı 17 - 18 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olunmalıdır. Bu, sağlığınızı korumak açısından yararlı olacaktır.

