Muğla Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

22 Aralık 2025 Pazartesi günü, Muğla'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur ve bulutlu hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde yağışlar artacak. Hava sıcaklığı 10 derece civarına yükselecek. Akşam saatlerinde hava sakinleşecek. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Gece saatlerinde sıcaklığın 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar sabah kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 6 kilometre olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde rüzgar doğudan esecek. Hızı yine saatte 6 kilometre olarak öngörülüyor. Gece ise rüzgar kuzeyden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %86 ile %93 arasında değişecek. Basınç sabah 936 hPa, gündüz ve akşam 935 hPa, gece 935 hPa olacak.

23 Aralık 2025 Salı günü, sabah hava sıcaklığının 9 derece civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde 8 dereceye düşmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 7 dereceye inmesi bekleniyor. Rüzgar sabah kuzeydoğudan esecek. Hızı yine saatte 6 kilometre olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde rüzgar doğudan esecek. Akşamda hız saatte 6 kilometre olarak öngörülüyor. Gece saatlerinde rüzgar kuzeyden esmeye devam edecek. Hızı saatte 5 kilometre olacak. Nem oranı sabah %87, gündüz %86, akşam %91 ve gece %93 olarak ölçülecek. Basınç sabah 936 hPa, gündüz 935 hPa, akşam 935 hPa ve gece 935 hPa olacak.

24 Aralık 2025 Çarşamba günü, sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde hava 8 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 dereceye inmesi bekleniyor. Rüzgar sabah kuzeydoğudan saatte 6 kilometre hızla esecek. Gündüz ve akşam saatlerinde doğudan saatte 6 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde rüzgar kuzeyden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %87, gündüz %86, akşam %91 ve gece %93 olacak. Basınç sabah 936 hPa, gündüz 935 hPa, akşam 935 hPa ve gece 935 hPa olarak ölçülecek.

25 Aralık 2025 Perşembe günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye inmesi bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 6 kilometre olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde rüzgar doğudan esecek. Gece saatlerinde ise rüzgar kuzeyden esecek. Hızı saatte 5 kilometre olarak öngörülüyor. Nem oranı sabah %87, gündüz %86, akşam %91 ve gece %93 olacak. Basınç sabah 936 hPa, gündüz 935 hPa, akşam 935 hPa ve gece 935 hPa olarak ölçülecek.

Değişken hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemlidir. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun önlem alarak günü daha konforlu geçirebilirsiniz.