Muğla Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Muğla hava durumu nasıl?

22 Mayıs 2026 Cuma günü, Muğla'da hava durumu önemli bir konudur. Hava sıcaklıklarının 20 - 23 derece civarında olması bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde orta şiddetli yağmurlar öngörülüyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması lazım. Yağmurlu havaya uygun giysiler ve ekipmanlar hazırlamak faydalı olacaktır. Ayrıca yolların kayganlaşabileceğini unutmamak gerekir. Araç kullanırken dikkatli olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Mayıs Cumartesi günü, sıcaklıkların 12 - 20 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağmurlu hava koşullarının hakim olması öngörülüyor. 24 Mayıs Pazar günü sıcaklıkların 11 - 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Aynı zamanda hafif yağmurların devam edeceği düşünülüyor. 25 Mayıs Pazartesi günü ise hava sıcaklıklarının 12 - 22 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşullarının açık olması öngörülüyor.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını takip etmeleri önem taşımaktadır. Yağmurlu günlerde etkinliklerin kapalı alanlara kaydırılması gerekebilir. Uygun yağmurluk ve şemsiye gibi ekipmanlar bulundurmak da faydalı olacaktır.

Muğla'da 22 Mayıs 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları serin ve yağmurlu olacak gibi görünüyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak önemli bir adımdır.