Muğla Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 22 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında seyredecek, gece ise 14 derece olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Nisan Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. 24 Nisan Cuma günü de benzer hava koşulları sürecek. 25 Nisan Cumartesi günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 21 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle 23 ve 24 Nisan tarihlerinde yağışlı hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Düşük nem oranı alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanlar için avantaj sağlayabilir.

Genel olarak Muğla'da önümüzdeki günlerde hava koşulları keyifli olacak. Yağışlı günlerde açık hava planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.