Muğla Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 22 Ocak 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 9 ile 16 derece arasında ölçülecek. Ayrıca, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü sıcaklık 8 ile 15 derece arasında olacak ve hafif yağmur etkili olacak. 24 Ocak Cumartesi ise sıcaklıklar 9 ile 18 derece arasında değişecek. Pazar günü 12 ile 18 derece bekleniyor. Tabii uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmak önemli.

Doğukan Akbayır

Muğla'da, 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

23 Ocak Cuma günü de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 8 ile 15 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu hava koşulları etkili olacak. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 9 ile 18 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülecek.

25 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını unutmayın. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek iyi bir fikirdir. Şemsiye bulundurmak da ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.

