Muğla Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Bugün 22 Şubat 2026 Pazar. Muğla'da hava koşulları 12 derece civarında. Sıcaklık yağmurlu olarak seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeye devam edecek. 23 Şubat Pazartesi günü 13 derece, 24 Şubat Salı günü 14 derece, 25 Şubat Çarşamba günü ise 15 derece bekleniyor. Bu günler yağmurlu geçecek. Hava koşullarının değişkenlik göstermesi önemlidir.

Bu süreçte açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekir. Hava koşullarını düzenli takip etmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Trafik koşullarının yağmurlu havalarda olumsuz etkilenebileceğini unutmamalısınız. Seyahat planlarınıza ekstra zaman eklemeniz iyi bir fikir olabilir.

Muğla'da 22 Şubat 2026 Pazar günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam edeceği tahmin ediliyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli hazırlıkları yapmanız önemlidir.