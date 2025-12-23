HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 23 Aralık Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olarak öne çıkıyor. Sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında değişirken, nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/s civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde, benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte hava şartlarına uygun giyinmek ve su tüketimine özen göstermek oldukça önemli.

Muğla Hava Durumu! 23 Aralık Salı Muğla hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü, Muğla'da hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 5 km/s civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:17'dir. Gün batımı ise 17:53 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla'da benzer şekilde devam edecek. 24 Aralık Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında olacak. Hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. 25 Aralık Perşembe günü de benzer koşullar bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü, hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 5 ile 16 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmak gerekir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle su tüketimine dikkat etmek faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hava daha soğuk hissedilebilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilebilir.

Muğla'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Su tüketimine dikkat etmek de faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma! Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantıİçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.