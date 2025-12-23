Muğla Hava Durumu! 23 Aralık Salı Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü, Muğla'da hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 5 km/s civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:17'dir. Gün batımı ise 17:53 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla'da benzer şekilde devam edecek. 24 Aralık Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında olacak. Hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. 25 Aralık Perşembe günü de benzer koşullar bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü, hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 5 ile 16 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmak gerekir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle su tüketimine dikkat etmek faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hava daha soğuk hissedilebilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilebilir.

Muğla'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Su tüketimine dikkat etmek de faydalıdır.