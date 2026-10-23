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Muğla Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 23 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılıman ve güneşli bir gün sunuyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca hafif rüzgar esiyor ve açık mavi gökyüzü var. Doğanın tadını çıkarabileceğiniz bu güzel havada yürüyüş, piknik ve güneşlenme gibi aktiviteler yapmak mümkün. Dışarıda kalmayı planlayanlar, koruyucu önlemler alarak sağlıklarını koruyabilirler. Yaz sona erer, ama keyifli günler devam ediyor.

Muğla Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Muğla'da 23 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılıman ve güneşli geçiyor. Sıcaklık aralığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe güneşin etkisiyle sıcaklık artış gösteriyor. Rüzgar hafif ve yatay bir esinti şeklinde. Bu durum hava durumunu keyifli hale getiriyor. Bugün açık ve mavi bir gökyüzü var. Sıcak bir gün geçirmeniz mümkün.

Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için elverişli. Muğla’nın doğal güzelliklerinde yürüyüş yapmak harika bir fikir. Deniz kenarında güneşlenmek de keyifli. Piknik yapmak için uygun bir gün. Güneş ışınlarının yoğunluğu göz önünde bulundurulmalı. Güneşten koruyucu kremler kullanmak iyi bir alternatif olabilir. Dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, şapka takmayı unutmayın. Bol su içmek sağlığınızı koruyacaktır. Bu basit önlemler sıcak havada faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu pek değişmeyecek. Ilıman ve güneşli koşullar devam edecek. Özellikle hafta sonu sıcaklıkların 20 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde serinlik olabilir. Hafif bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır.

Muğla’nın huzur dolu manzaralarını keyifli sohbetlerle birleştirin. Yaz dönemi sona eriyor. Ancak Muğla'da geçireceğiniz günlerin kalitesini artırabilirsiniz. Doğru planlarla güzel havanın tadını çıkarın. Unutulmamalıdır, doğal ortamlarda geçirilen zaman sağlık açısından faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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