Muğla Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Muğla hava durumu nasıl?

23 Ocak 2026 Cuma günü, Muğla'da hava koşulları değişken olacak. Milas ve Marmaris gibi bölgelerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Milas'ta sıcaklığın 15 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Marmaris'te ise 15 ile 16 derece arasında sıcaklık olması bekleniyor. Fethiye'de hafif yağmur bekleniyor. Buradaki sıcaklıklar 16 ile 17 derece arasında olacak. Menteşe'de ise hava sıcaklığı 9 ile 10 derece civarında olacağı düşünülüyor.

24 Ocak Cumartesi günü Muğla genelinde hava koşullarının sakinleşmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 15 ile 18 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu hava etkili olacak. 25 Ocak Pazar günü hava sıcaklıklarının 15 ile 17 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağmurun devam edeceği düşünülüyor.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler giymek de önem taşımaktadır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek pratik bir çözümdür. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda vakit geçirmek riskli olabilir. Rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde zaman geçirmek daha güvenlidir.

Muğla'da hava durumu, kıyı bölgelerinde değişkenlik gösterebilir. Bu durum denizden gelen nemli hava akımlarına bağlıdır. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı hava koşullarına göre yapmalısınız.