Muğla Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da hava durumu bugün oldukça sıcak. 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava güneşli. Gün boyunca sıcaklığın 36 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %16 seviyelerinde. Bu durum, sıcaklığı hissedilir kılabilir. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

Sıcak hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava biraz daha serinleyecek. 24 Temmuz Cuma günü havanın 33 derece olması bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 27 dereceye düşecek. Bu günlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 31 derece civarında olacak. Hava yine parçalı bulutlu kalacak.

Serinleme, açık hava etkinlikleri için rahat bir ortam yaratacaktır. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz önemlidir.

Muğla'da bugün sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sağlığınızı korumak için hava koşullarına uygun önlemler almayı unutmayın. Keyifli bir gün geçirmek önemlidir.