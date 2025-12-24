Muğla Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün 24 Aralık 2025 Çarşamba. Muğla'da hava durumu ılıman ve yağışlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları 18-20 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 10-12 derece arasında. Nem oranı yüksektir. Yaklaşık %80 seviyelerinde. Bu durum hava koşullarını daha nemli hale getiriyor. Rüzgar hızı ise 10-15 km/saat arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıkları 17-19 derece civarında olacak. 26 Aralık Cuma için de sıcaklıklar 17-19 derece arasında seyredecek. 27 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 14-16 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez giysi almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmalısınız. Rüzgarlı günlerde ise açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız.

Muğla’da önümüzdeki günlerde hava durumu sürekli değişecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak önemlidir.