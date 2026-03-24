Muğla Hava Durumu! 24 Mart Salı Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mart 2026 Salı. Muğla'da hava durumu genel olarak bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 17-18 derece. Gece sıcaklık ise 9-10 derece arasında. Bu, Muğla'daki hava durumunun ılıman ve serin olacağı anlamına gelir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Mart Çarşamba hava sıcaklığı 18-19 derece. 26 Mart Perşembe ise 19-20 derece civarında olması bekleniyor. Bu, Muğla'daki hava durumunun ılıman ve serin kalacağını gösteriyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ılımandır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Hava durumunun değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Buna göre plan yapmalısınız.