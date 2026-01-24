Muğla Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi. Muğla'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu. Yer yer sağanak yağışlar da görülecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 18-20 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgarlar hafif şiddette esmeye devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Ocak Pazar günü hava çok bulutlu. Sıcaklıklar 18-20 derece arasında kalacak. 26 Ocak Pazartesi günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar yine 18-20 derece civarında olacak. 27 Ocak Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 14-16 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Su geçirmeyen giysiler de faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen mont veya yağmurluk kullanmak etkili olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken dikkatli olun. Açık hava etkinliklerini yağışlı günlere denk getirmemelisiniz. Kapalı alanlarda vakit geçirmek daha uygun olacaktır.