Muğla Hava Durumu! 24 Şubat Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, 24 Şubat 2026 Salı günü hava koşulları 18 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 ile 20 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık, 7 ile 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 25 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 16 ile 18 derece arasında seyredecek. Gün boyunca sağanak yağışlar bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklık 13 ile 15 derece arasında olacak. 27 Şubat Cuma günü ise yine güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 13 ile 15 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Sağanak yağışların beklendiği 25 Şubat'ta su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da kullanmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Seyahat planlarına ekstra zaman eklemek gerekebilir.

Muğla'da 24 Şubat Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde ise yağışlı hava koşulları bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.