Muğla Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü hafif yağmurlu ve serin hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17 - 19 derece arasında değişerek nem oranı yüksek kalacak. Önümüzdeki günlerde, özellikle 26 ve 27 Aralık tarihlerinde hava genellikle kapalı ve bulutlu geçecek. Yağmur ve rüzgâr durumlarına uygun giyinmek önemli. Açık alanlarda dikkatli olmak ve aktivite planlarınızı hava koşullarına göre düzenlemek öneriliyor.

Taner Şahin

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe, Muğla'da hava durumu genel olarak hafif yağmurlu. Hava serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 17 - 19 derece arasında değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Bu durum, günün ilerleyen saatlerinde devam edebilir. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 7 - 8 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 17 - 19 derece arasında olacak. Hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar 13 - 16 derece arasında değişecek. Hava koşulları yine kapalı ve bulutlu olacak. 28 Aralık Pazar günü hava sıcaklıkları 12 - 15 derece arasında olacak. Bu günde hava az bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymelisiniz. Şemsiye kullanmak da iyi bir fikir olabilir. Kapalı ve bulutlu günlerde güneş ışığından faydalanmak zorlaşacak. Gün ışığına duyarlı aktivitelerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurun. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemlidir.

Muğla'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almanız faydalı olacaktır.

