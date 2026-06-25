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Muğla Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava 19 ile 22 derece arasında. Kısmen güneşli hava, öğle saatlerinde 30 dereceye kadar yükselecek. Rüzgar 7 kilometre hızında esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 20 ile 35 derece arasında değişecek. Sıcak hava koşulları nedeniyle dışarıda dikkatli olunması öneriliyor. Bol su içmek, açık renkli giysiler giymek ve güneşin yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak önem taşıyor.

Muğla Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Muğla hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe. Muğla'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında. Hava kısmen güneşli olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 7 kilometre hızda esecek. Nem oranı %69 seviyelerinde seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü sıcaklıklar 20 ile 33 derece arasında olacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 21 ile 34 derece arasında seyredecek. Pazar günü hava sıcaklıklarının 19 ile 35 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanlar risk altındadır. Sıcak çarpması riskine karşı bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler kullanmak da önemlidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Bu, akıllıca bir plan olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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